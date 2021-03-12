12 марта 2021, 11:23
Полицейский в Кеми задержал грабителя по горячим следам
Молодой кемлянин похитил спиртное в магазине, игнорируя требования продавца
В полицию Кемского района поступило сообщение от продавца сетевого магазина о том, что неизвестный похитил две бутылки алкоголя, сообщает МВД Карелия.
Продавец заметил хищение, но его требования вернуть товар не остановили злоумышленника.
Один из сотрудников патрульно-постовой службы, узнав о преступлении, выяснил подробности случившегося и вскоре установил личность 23-летнего подозреваемого.
По версии следствия, молодому человеку хотелось выпить, но он не имел средств.
Возбуждено уголовное дело.
Фото с сайта gs.by