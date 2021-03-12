Полицейский в Кеми задержал грабителя по горячим следам

В полицию Кемского района поступило сообщение от продавца сетевого магазина о том, что неизвестный похитил две бутылки алкоголя, сообщает МВД Карелия.

Продавец заметил хищение, но его требования вернуть товар не остановили злоумышленника.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы, узнав о преступлении, выяснил подробности случившегося и вскоре установил личность 23-летнего подозреваемого.

По версии следствия, молодому человеку хотелось выпить, но он не имел средств.

Возбуждено уголовное дело.

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