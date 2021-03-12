В Карелии мужчина подал в суд на мать своего ребенка

У судебных приставов Олонецкого района находилось исполнительное производство об устранении препятствий в общении с ребенком и определении порядка общения с ним, сообщает УФССП Карелии.

История этого дела такова. Поскольку мать ребенка препятствовала встречам бывшего супруга с сыном, мужчина обратился в суд с заявлением об устранении этих преград.

На основании решения Олонецкого районного суда было утверждено мировое соглашение, согласно которому конкретно определено время когда отец может общаться с сыном. Тем не менее женщина продолжала упорствовать и не давала видеться мужчине с ребенком.

Экс-супруги были приглашены судебным приставом-исполнителем на прием. Матери ребенка были разъяснены негативные последствия неисполнения решения суда.

В настоящее время родители мировое соглашение соблюдают в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото с сайта cdn.vashgorod.ru