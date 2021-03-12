Совершенное в Петрозаводске преступление попало на видео

В Петрозаводске объявлены в розыск двое мужчин, попавших в объектив камер наблюдения в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Эти люди причастны к хищению продуктов. На кадрах видно, как мужчины складывают товары в рюкзак и пакет.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемых, просят звонить по номерам телефонов: +7911-422-56-57, +7921-455-28-85. Конфиденциальность гарантируется.