Женщины госпитализированы после ДТП с грузовиком в Карелии

11 марта в 18:55 на 85-м километре дороги Суоярви-Койриноя в Питкярантском районе произошло ДТП. В аварии пострадали две женщины, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По информации ведомства, 44-летняя женщина-водитель автомобиля «Шкода Октавия» при прохождении правого поворота допустила занос, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовиком «Скания».

В результате ДТП пострадала водитель «Шкоды» и ее 41-летняя пассажирка. Женщины были госпитализированы в Питкярантскую ЦРБ.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка. Фото ГИБДД Карелии