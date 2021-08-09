09 августа 2021, 18:47
Происшествия

Под Петрозаводском мужчина побил полицейского

В Карелии возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в июне этого года стражи порядка прибыли на вызов в Заозерье. Там произошел семейный конфликт. Полицейские обнаружили на месте агрессивного мужчину. Он отказался от просьбы пройти в служебный автомобиль для выяснения подробностей произошедшего и ударил ногой в голову сотрудника полиции.

По делу проводятся следственные действия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Arcaion

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Метки: 
Петрозаводск
Заозерье
Полицейский
применение насилия
новости Карелии