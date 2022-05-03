Под Мончегорском погиб водитель большегруза из Карелии

Сегодня на 1236 км трассы Р-21 «Кола» в районе Мончегорска в Мурманской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Вольво и фургона Ивеко. В результате аварии водитель большегруза с карельскими номерами погиб на месте. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По словам автоинспекторов, водитель Ивеко получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Кроме того, в один из большегорузов следом врезались два легковых автомобиля. Водители этих машин не пострадали. Фото: mvestnik.ru. Видео: tv21.ru.