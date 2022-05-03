Два столкновения за 10 минут произошли на Древлянском кольце

Сегодня утром столкновение автомобилей с интервалом в 10 минут зафиксировали камеры наблюдения на Древлянском кольце Петрозаводска.

Об этом сообщает группа ВК «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Видео прислал один из подписчиков. На кадрах видно, что аварии большого урона авто не нанесли, а произошли они, скорее всего, из-за невнимательности самих водителей. Видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.