03 мая 2022, 14:00
Два столкновения за 10 минут произошли на Древлянском кольце
ДТП в Петрозаводске зафиксировали камеры видеонаблюдения
Сегодня утром столкновение автомобилей с интервалом в 10 минут зафиксировали камеры наблюдения на Древлянском кольце Петрозаводска.
Об этом сообщает группа ВК «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».
Видео прислал один из подписчиков. На кадрах видно, что аварии большого урона авто не нанесли, а произошли они, скорее всего, из-за невнимательности самих водителей. Видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.