Буйный посетитель кафе полез в драку с полицейским

В следственном отделе Сегежи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении местного жителя за буйное поведение в одном из питейных заведений города.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в апреле в вечернее время сотрудников полиции вызвали в кафе, что бы усмирить агрессивного посетителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 37-летний мужчина не стал починяться требованиям, применив к полицейскому физическую силу.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Злоумышленнику грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо арест на несколько месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: pixabay.