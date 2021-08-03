Почти 150 ярмарок проведут в Карелии до конца года

Власти республики планируют провести в Карелии до конца года 147 ярмарок, сообщили в пресс-службе главы региона.

На организацию сельхозярмарок из бюджета республики выделят дополнительно пять миллионов рублей. Об этом рассказали на онлайн-совещании по развитию сельского хозяйства. Начать проводить сельскохозяйственные ярмарки предложили уже в августе. Отдельная ярмарка может быть организована по инициативе пчеловодов.

Глава региона поручил проработать вопрос приглашения фермеров из других регионов. В регионе создан реестр фермеров, готовых продавать свой урожай. Список насчитывает около 20 фермеров, документ с контактной информацией в свободном доступе размещен на сайте Минсельхоза Карелии. (фото astv.ru)