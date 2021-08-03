03 августа 2021, 19:01
35 дворов благоустроят в Петрозаводске в 2022 году
Список дворов, которые приведут в порядок в рамках программы комфортной городской среды, станет известен в сентябре
В Петрозаводске завершен прием заявок на благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Все работы будут вестись в следующем году.
С учетом прошлых лет на рассмотрение комиссии представлено около 250 заявок, из них отберут лишь 35 объектов. Какие дворы будут благоустраивать, станет известно до 10 сентября. Об этом сообщили в мэрии.
В этом году в Петрозаводске также приводят в порядок 35 дворов. Работы уже завершены на 16 объектах. Дворы асфальтируют, в них делают освещение, устанавливают скамейки и урны. (фото источника)