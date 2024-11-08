«Почта России» предупредила о мошенничестве под видом доставки

Холдинг «Почта России» предупредил о мошенниках, которые могут действовать от его имени. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале компании.

«Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки - это мошенники»,

- говорится в сообщении.

В компании «Почта России» отметили, что их сотрудники никогда не запрашивают у клиентов коды из СМС-сообщений. // Фото «Петрозаводск говорит»