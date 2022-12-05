Почта России предлагает оформить подписку со скидкой до 30%

С 5 по 15 декабря подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 30%. Воспользоваться предложением можно во всех отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Почта доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах страны. Клиенты компании также могут присоединиться к акции «Дерево добра», выписав периодику для социальных учреждений.

Каталог Почты России насчитывает порядка 6 000 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному индексу. На главной странице клиенты увидят тематические подборки с самыми популярными СМИ.

На правах рекламы. АО "Почта России", ИНН 7724490000