По соседству с Карелией начали выпускать черную икру

Пока в Карелии выпускают красную икру и делают сладости из водорослей, в Ленобласти вырастили осетров и начали их доить.

Сто граммовая баночка черной икры, произведенной под Гатчиной, будет стоить в пределах 3500 рублей, сообщает портал 47news.ru.

В ближайшее время деликатес должен поступить в продажу. На банке икры кроме названия будет Нева и разведенный мост. // фото unsplash.com