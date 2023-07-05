05 июля 2023, 16:24
Россия

По соседству с Карелией начали выпускать черную икру

Деликатес с узнаваемыми видами на упаковке вскоре поступит в продажу

Пока в Карелии выпускают красную икру и делают сладости из водорослей, в Ленобласти вырастили осетров и начали их доить.

Сто граммовая баночка черной икры, произведенной под Гатчиной, будет стоить в пределах 3500 рублей, сообщает портал 47news.ru.

В ближайшее время деликатес должен поступить в продажу. На банке икры кроме названия будет Нева и разведенный мост. // фото unsplash.com

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Метки: 
Ленобласть
черная икра
деликатес