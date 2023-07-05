В российских школах появится новый урок

С 1 сентября в российских школах введут уроки по профориентации.

Преподавать его будут с 6 по 11 классы. Учащимся расскажут о востребованных профессиях, значимых производствах. Дети смогут осознанно подойти к выбору будущей специальности.

В правительстве Карелии сообщили, что школьники, участвующие в проекте, пройдут онлайн-диагностику по выбору профессии, посетят промышленные предприятия, пройдут профпробы на базе вузов, колледжей и техникумов. // фото unsplash.com