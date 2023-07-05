05 июля 2023, 15:45
Пляжи на российских курортах «трещат по швам» от отдыхающих
Толпы отдыхающих замечены на пляжах Краснодарского края
Пляжный сезон в разгаре, а на гальке и песке на российских курортах яблоку негде упасть.
По информации издания «Блокнот Анапа» за 4 июля, от количества отдыхающих пляжи Анапы «трещат по швам». Вода в море прогрелась до плюс 26 градусов, волнение небольшое, на пляже – шезлонги заняты.
По сообщению телеграм-канала SHOT, на пляже нет даже стоячих мест.
В Геленджике также наплыв отдыхающих. // фото скриншот видео издания «Блокнот Анапа»