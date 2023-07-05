Redecoro заменит два ушедших бренда в России

На российский рынок зайдет Redecoro. Он сменит ушедшие бренды Zara Home и H&M Home. Ожидается, что аналог выйдет на рынок этой осенью, а в ближайшие два года откроет в России и СНГ до 50 магазинов.

Первые магазины появятся в Москве, будет также и онлайн-точка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову, бренд представит собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. Бренд сочетает элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля и ориентирован на средний ценовой сегмент. Особенностью станет технологичность и цифровизация.

Продукцию заказывают на фабриках в России, Турции, Индии и Китае. На многих из них изготавливают ассортимент Zara Home и H&M Home.

Redecoro - российская сеть технологичных магазинов, основанная весной 2023 года в Москве. // фото unsplash.com