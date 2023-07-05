Директора завода на Урале застрелили в его кабинете

Директора и создателя завода «Пластблок» в Верхней Пышме застрелили прямо в кабинете. Злоумышленник зашел к Сергею Лухманову, выстрелил и сбежал, рассказал местный житель изданию E1.ru.

Мужчину не удалось спасти, а через некоторое время мертвым обнаружили и его убийцу – он совершил суицид. В СУ СКР по региону подтвердили факт случившегося, но комментариев пока не дают.

Согласно данным РЕН ТВ, трагедия разыгралась из-за женщины – якобы с соперником расправился ее бывший муж. // фото: «Одноклассники»