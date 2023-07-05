05 июля 2023, 13:17
Россия

Сайт и мобильное приложение РЖД не работают из-за хакерской атаки

Злоумышленники взломали и вывели из строя сайт и приложение Российских железных дорог

Сайт РЖД и мобильное приложение не работают из-за массированной хакерской атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

- Стараемся как можно быстрее восстановить их работу,

- сказано в сообщении.

При этом кассы на вокзалах и станциях функционируют штатно, там билеты продают.

Но приобрести билет на поезд онлайн невозможно, пользователи видят «сервер не отвечает». // фото: www.freepik.com

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ржд
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билеты