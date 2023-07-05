05 июля 2023, 13:17
Сайт и мобильное приложение РЖД не работают из-за хакерской атаки
Злоумышленники взломали и вывели из строя сайт и приложение Российских железных дорог
Сайт РЖД и мобильное приложение не работают из-за массированной хакерской атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
- Стараемся как можно быстрее восстановить их работу,
- сказано в сообщении.
При этом кассы на вокзалах и станциях функционируют штатно, там билеты продают.
Но приобрести билет на поезд онлайн невозможно, пользователи видят «сервер не отвечает». // фото: www.freepik.com