Об опасности при оформлении шенгена предупредили россиян

Россиян, планирующих подавать документы на получение шенгенских виз, предупредили об опасности «серых» посредников. Сейчас очень много фейковых сайтов и сомнительных компаний, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К этому явлению привели сложности с оформлением виз. Мошенники активизировались и действуют под видом посредников.

Так, на сайтах как минимум семи визовых центров (Австрии, Франции, Чехии, Эстонии, Болгарии, Словакии, Ирландии), обслуживаемых VFS Global, уже появилось предупреждение «остерегаться посредников». // фото: www.freepik.com