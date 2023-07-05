05 июля 2023, 09:30
Об опасности при оформлении шенгена предупредили россиян
АТОР: оформляющих шенгенские визы туристов предостерегли от «серых» посредников
Россиян, планирующих подавать документы на получение шенгенских виз, предупредили об опасности «серых» посредников. Сейчас очень много фейковых сайтов и сомнительных компаний, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
К этому явлению привели сложности с оформлением виз. Мошенники активизировались и действуют под видом посредников.
Так, на сайтах как минимум семи визовых центров (Австрии, Франции, Чехии, Эстонии, Болгарии, Словакии, Ирландии), обслуживаемых VFS Global, уже появилось предупреждение «остерегаться посредников». // фото: www.freepik.com