05 июля 2023, 08:50
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры увеличат в пять раз
Негостеприимные россияне будут платить по 10 тысяч рублей, законопроект уже готов
Российское правительство поддержало законопроект, существенно увеличивающий штрафы для граждан, не пускающих к себе домой газовщиков. Они вырастут в пять раз – то есть до 10 тысяч рублей, пишут «Известия».
- Штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиры составляют от одной до двух тысяч рублей. Их предлагается увеличить до пяти - 10 тысяч. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей,
- говорится в соответствующем законопроекте.
Россиян также будут штрафовать на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования. Законопроект призван сократить число аварий с бытовым газом. // фото: www.freepik.com