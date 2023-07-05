Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры увеличат в пять раз

Российское правительство поддержало законопроект, существенно увеличивающий штрафы для граждан, не пускающих к себе домой газовщиков. Они вырастут в пять раз – то есть до 10 тысяч рублей, пишут «Известия».

- Штрафы для граждан за недопуск газовщиков в квартиры составляют от одной до двух тысяч рублей. Их предлагается увеличить до пяти - 10 тысяч. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей,

- говорится в соответствующем законопроекте.

Россиян также будут штрафовать на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования. Законопроект призван сократить число аварий с бытовым газом. // фото: www.freepik.com