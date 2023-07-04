Девушка зашла ночью в чужую квартиру и легла в кровать к спящей паре

Пара в Новосибирске забыла на ночь запереть дверь и проснулась ночью от необычных ощущений. С ними в кровати лежала посторонняя девушка, которая не хотела уходить и вела себя как дома. Видео хозяйка квартиры опубликовала в группе «АСТ-54» ВКонтакте.

Девушка в кадре без обуви, в шортах и майке, она явно не понимает, что происходит. Шокированная женщина говорит, что проснулась оттого, что незнакомка залезла в постель. Это произошло в ночь с 3 на 4 июля.

Девушка потом прокомментировала публикацию и извинилась за свое поведение. Она объяснила, что была в гостях у приятелей и сильно выпила. // фото: «АСТ-54» / ВКонтакте