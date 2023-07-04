За россиянами следят через Telegram, WhatsApp и Signal

Федеральная служба безопасности и полиция теперь могут отслеживать действия пользователей в Telegram, WhatsApp и Signal. Об этом со ссылкой на внутренние документы поставщиков подобных технологий пишет The New York Times.

В частности, одна из программ для спецслужб способна определять, когда пользователи совершают голосовые вызовы либо отправляют файлы в приложениях с шифрованием.

Программное обеспечение пока не может перехватывать определенные сообщения.

Новая программа также позволяет составлять карты на основе коммуникации между пользователями, отслеживать общение с другими людьми и определять телефоны, которые находились в определенных местах в определенный день.

Сотрудники ФСБ смогут, кроме того, собирать пароли, идентифицировать анонимных пользователей соцсетей и взламывать учетные записи. // фото: www.freepik.com