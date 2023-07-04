Неявившиеся в военкомат россияне не смогут управлять автомобилем
Об аннулировании водительских прав речи не идет, но временные ограничения будут.
Российская газета опубликовала приказ МВД от 21.06.2023 года «Об утверждении Порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица».
Он вступит в силу 11 июля. Тех, кто не явился в военкомат, ограничат в праве управлять транспортом.
Решение об ограничении водительских прав внесут в Единый реестр воинского учета, сообщает 47news.ru. В течение суток оно автоматически или территориальными отделами МВД будет передано в информационную систему Госавтоинспекции.
Ограничение снимут после явки гражданина в военкомат. В реестре сделают запись и через сутки об этом станет известно в ГИБДД, после чего водителя исключат из «черного списка». // фото unsplash.com