По «Пушкинской карте» в Карелии теперь можно сходить в кино

Проект «Пушкинская карта» в Карелии распространили и на кино. Три кинотеатра в республике принимают оплату за билеты с помощью этого инструмента, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Это кинотеатр «Премьер» в Петрозаводске, ЦКР «Среда» в Костомукше и «Октябрь» в Олонце. Они стали первыми в Карелии, где доступна оплата «Пушкинской картой».

Уже до конца марта кинозалы во всех муниципальных учреждениях культуры республики завершат необходимые технические работы и тоже присоединятся к программе.

В Петрозаводске за первые три дня продаж билетов по «Пушкинской карте» этой возможностью воспользовались больше 100 молодых зрителей.

Напомним, программа стартовала осенью прошлого года. Молодые люди 14-22 лет могут покупать билеты в учреждения культуры и на культурные мероприятия за счет государства.

В текущем году на каждую из карт зачислено по пять тысяч рублей, две тысячи рублей из этой суммы с этого года можно потратить на билеты в кино на отечественные фильмы. // Фото: источник