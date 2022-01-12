Плюсовые температуры придут в Карелию в четверг

Завтра, 13 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью и утром снег, метель, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный порывистый сильный. Температура воздуха ночью -11, -13°C, днем -1, +1°C. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах метель. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный, западный порывистый сильный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, по юго-восточным районам -8, -13°, днем -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-5, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -1-6, пасмурно, снег.

В Сортавале -1+3, переменная облачность, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/165106