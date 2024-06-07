Площадь Кирова в субботу станет пешеходной

Временные изменения в организации дорожного движения 8 июня связаны с проведением творческого марафона.

Водители не смогут заехать на площадь Кирова с улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса. Ограничения начнут действовать с 8 часов утра и продлятся до шести вечера.

Как пояснили в мэрии, движение также ограничат на участке проспекта Карла Маркса от Пушкинской улицы до Куйбышева. На территории тоже будет организована пешеходная зона. // фото «Петрозаводск говорит»