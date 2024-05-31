В ГАИ дали совет, как не испортить настроение и не лишиться денег

Петрозаводчан, которые приехали на набережную на автомобиле полюбоваться закатом или прогуляться, призвали быть внимательными. В популярном месте установлены дорожные знаки, ограничивающие парковку.

«Чтобы не испортить настроение и не лишиться денег из семейного бюджета, рекомендуем быть внимательными при парковке автомобиля»,

- обратились к участникам движения в ГАИ.

С 21:00 до 6:00 на Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной на участке от улицы Еремеева до проспекта Ленина запрещена остановка транспорта.

Нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей. Кроме того, транспортное средство эвакуируют. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска