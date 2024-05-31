31 мая 2024, 18:41
Пыльную дорогу в карельском поселке обработали хлористым кальцием
Грунтовую дорогу в поселке Тиурула обработали специальным составом и если потребуется, обработку повторят
Грунтовую дорогу в поселке Тиурула обработали раствором от пыли. Работы выполнили 24 и 30 мая, сообщили в региональном минтрансе.
Дорогу обработали хлористым кальцием по всей ширине. В министерстве пояснили, что состав является эффективным продуктом для контроля пыли на дорогах, укрепляет и стабилизирует поверхность дороги.
В случае ухудшения ситуации в поселке мероприятия по обеспыливанию проведут повторно.
Жители поселка ранее пожаловались на дорожную пыль и собирались на днях записывать видеообращение. В управтодоре отреагировали на крик души людей. // фото VK-паблик Минтранс Карелии