Пыльную дорогу в карельском поселке обработали хлористым кальцием

Грунтовую дорогу в поселке Тиурула обработали раствором от пыли. Работы выполнили 24 и 30 мая, сообщили в региональном минтрансе.

Дорогу обработали хлористым кальцием по всей ширине. В министерстве пояснили, что состав является эффективным продуктом для контроля пыли на дорогах, укрепляет и стабилизирует поверхность дороги.

В случае ухудшения ситуации в поселке мероприятия по обеспыливанию проведут повторно.

Жители поселка ранее пожаловались на дорожную пыль и собирались на днях записывать видеообращение. В управтодоре отреагировали на крик души людей. // фото VK-паблик Минтранс Карелии