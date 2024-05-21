Жители Карелии не могут дышать из-за пыли, чиновники просят подождать

В поселке Тиурула в Лахденпохском районе местные жители кричат SOS. Они вынуждены дышать пылью, которую поднимают проезжающие по грунтовой дороге автомобили.

Дорога регионального значения проходит через поселок и ведет к острову Кильпола на Ладожском озере. На территории поселка и острова расположены туристические базы, кемпинги, приезжают просто отдыхающие.

«Автомобили поднимают огромные клубы пыли которые не успевают оседать. В поселке стоит смог. Дышать нет возможности. Жители заложники!»

- пишут в паблике «Лахденпохья Live».

Местные жители просят принять меры, чтобы они перестали глотать пыль. В частности, просят заасфальтировать дорогу, провести обеспыливание, установить знаки ограничения скоростного режима или пустить поливальную машину. Но, как пишут в паблике, на просьбы приходят отписки.

На публикацию в соцсети отреагировали в карельском минтрансе. Чиновники пообещали связаться с Управтодором и подготовить ответ в течение 5-7 рабочих дней. Подобная реакцию на крик души вызвала возмущение: «Пока вы в течении пяти дней разбираетесь, люди продолжают глотать пыль! Бездействие чиновников наносит вред здоровью жителей!» Местные жители требуют найти решение это пыльной проблемы. // фото unsplash.com/ Devon Janse van Rensburg