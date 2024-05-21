Асфальт провалился рядом с колодцами на нескольких улицах

Петрозаводчане предупреждают друг друга в соцсети о провалах асфальта.

Один возник в районе пересечения улицы Лизы Чайкиной и Лесная. Его обозначили палкой с лентой. Как пишут в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии», на этом участке по ночам не горят несколько фонарей, глубокая яма вблизи колодца может стать неприятной неожиданностью.

Другой провал асфальт образовался на улице Толбухина, сообщили в паблике «Подслушано в Птз».

Часть асфальта обрушилась вблизи колодца. Судя по заплатке, здесь уже возникли проблемы. Дефект обозначили ящиком из-под овощей. // фото freepik.com