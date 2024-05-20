Жительница Карелии наткнулась на змеиную свадьбу и сфотографировала ее

Жительница Карелии увидела, как спариваются змеи. Она сфотографировала пугающий процесс и разместила снимки в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

- Змеиная свадьба в Питкяранте,

- написала автор фото.

Змеи переплелись между собой, их много. Но ужи это или гадюки, не видно.

В комментариях написали, что конец мая – это начало брачного периода у змей. Они в это время агрессивны, так что надо быть осторожнее. // фото: «Весь Петрозаводск | Карелия»/ВКонтакте