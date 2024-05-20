20 мая 2024, 15:15
Жительница Карелии наткнулась на змеиную свадьбу и сфотографировала ее
Женщина в Питкяранте запечатлела спаривание змей
Жительница Карелии увидела, как спариваются змеи. Она сфотографировала пугающий процесс и разместила снимки в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
- Змеиная свадьба в Питкяранте,
- написала автор фото.
Змеи переплелись между собой, их много. Но ужи это или гадюки, не видно.
В комментариях написали, что конец мая – это начало брачного периода у змей. Они в это время агрессивны, так что надо быть осторожнее. // фото: «Весь Петрозаводск | Карелия»/ВКонтакте