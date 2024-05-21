Бороться с пылью в поселке, где задыхаются люди, начнут на этой неделе

В Управтодоре отреагировали на крик души жителей поселка Тиурула, которые жаловались, что глотают дорожную пыль от проезжающих по грунтовке автомобилей.

В ведомстве сообщили, что работы по обеспыливанию дороги Тиурула-Хапалахти планировали проводить лишь в июне, но погода позволяет заняться этим уже сейчас.

«Подрядная организация готовит технику и соль для проведения работ уже на этой неделе», - сообщили в региональном управлении автодорог. // фото VK-паблик Управтодор РК