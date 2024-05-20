В Петрозаводске инспекторы ГИБДД помогли супругам доехать до роддома

В столице Карелии инспекторы ГИБДД помогли супругам экстренно доехать до роддома в утренний час-пик.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» в понедельник появилась публикация со словами благодарности:

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГИБДД! За сопровождение до роддома! Парни, вы крутые».

К сотрудникам ГИБДД обратился мужчина и рассказал, что везет жену в роддом, но до учреждения быстро доехать в пробке невозможно.

Тогда сотрудники Госавтоинспекции включили спецсигналы, которые позволили освободить дорогу на пути к роддому. До места назначения семья добралась за полторы минуты. Также в полиции сообщили, что в семье, которой они помогли, родился мальчик. // фото пресс-службы ГИБДД