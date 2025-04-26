Площадь Кирова в Петрозаводске станет пешеходной

В центре Петрозаводска изменится организация дорожного движения. С 20:00 26 апреля до 9:00 11 мая площадь Кирова станет пешеходной. Въезд на нее запретят с улицы Правды уже сегодня вечером.

Городская администрация предупреждает об изменениях в День Победы. 9 мая с 7:00 до 17:00 движение перекроют на улицах Фридриха Энгельса, Фаддеевской и Заводская Линия, а также на площади Ленина и проспекте Карла Маркса. Пешеходными зонами станут участки улиц Дзержинского (от ул. Свердлова до пр-кт Карла Маркса), Кирова (от ул. Германа Титова до пр-кт Карла Маркса), Куйбышева (от ул. Германа Титова до пр-кт Карла Маркса), Правды (от Казарменской ул. по направлению к пл. Кирова), Луначарского (от наб. Гюлинга по направлению к пл. Кирова), Пушкинской (от ул. Германа Титова по направлению к пл. Кирова). На указанных территориях пройдет акция «Бессмертный полк» и эстафета Победы.

После завершения мероприятий движение возобновится по улицам Фридриха Энгельса, Заводская Линия, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Для безопасности пешеходов на территорию мероприятий не допустят горожан на велосипедах и самокатах. © «Петрозаводск говорит»