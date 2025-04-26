Власти в Карелии увидели на берегу не фекалии, а золотистые водоросли

Руководство Медвежьегорского района Карелии уверяет, что «загрязнения» береговой линии Онежского озера - это вовсе не загрязнения. Такое явление носит сезонный характер.

«На фотографиях представлены так называемые золотистые водоросли — преимущественно холодолюбивые организмы, встречающиеся ранней весной или поздней осенью, а также зимой. Иногда они вызывают «цветение» воды, придавая ей желтовато-коричневую окраску и неприятный запах»,

- говорится в сообщении администрации.

Напомним, жители Медвежьегорского района сообщили, что фекалии массово плавают вдоль берега озера среди листьев. Отвратительную картину запечатлели на фото и видео 25 апреля и выложили в паблик «Медвежьегорск Online».

Администрация района настаивает на том, что, согласно исследованию Института водных проблем Севера КарНЦ РАН главная особенность глубоководных озер – это пространственно-временная неоднородность. Она проявляется весной и осенью, когда в водной толще формируются две резко различающихся по температуре зоны – теплоактивной и теплоинертной области. © «Петрозаводск говорит»