Работодателям придется конкурировать за кадры

В Роскачестве рассказали, как специалисты будут нужны в ближайшие годы

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Дефицит определенных профессий предрекают в ближайшие годы. Чтобы быть востребованным, гражданам придется развивать навыки.

Механики, ремонтники, электромонтажники и строители будут особенно требоваться в ближайшие пять лет. Спрос будет на инженеров, врачей и педагогов, уверены в Роскачестве. Компаниям будут нужны квалифицированные рабочие, специалисты со средним профессиональным образованием и специалисты с высшим образованием.

Спрос вызван развитием производства и изменением технологий. Работодателям нужны сотрудники, которые не просто владеют профессией, но и умеют работать с новым оборудованием и осваивать меняющиеся требования, сообщает «Газета.Ru».

В Роскачестве считают, что работодателям придется конкурировать зарплатой, условиями труда, обучением и возможностями профессионального роста.

Эксперты не рекомендуют ориентироваться только на прогноз дефицита кадров. Следует оценить, подходит ли человеку работа и готов ли он развивать навыки. Технологические изменения поддерживают спрос на готовых специалистов, но при этом требуется постоянное обучение.