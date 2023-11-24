Плату за капитальный ремонт резко поднимут в Карелии

В Карелии минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастет на 1,3 рубля с 2024 года. Это следует из постановления правительства Карелии.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год – 12,5 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц»,

- говорится в тексте документа.

В настоящее время тариф составляет 11,2 за один квадратный метр. Жители республики посчитали, что повышение составит 11,61%.

«Вопрос в студию: сколько же у нас инфляция, если пенсионерам кинули кость в 7,5% повышения пенсий и на сколько же наши доходы опережают инфляцию!» - задались вопросом в паблике «Подслушано в Птз». // фото «Петрозаводск говорит»