Кошмар длиною в пять километров

По закону подвозить до образовательного учреждения власть обязана только школьников. О детсадовцах в законе ничего не сказано. В народе говорят, что маленькие детки — маленькие бедки. Но в масштабах государства маленькие бедки могут вырасти в довольно большие проблемы, которые большие дяди и тети в государственных органах власти никак не замечают или не хотят решать.

Темнота, отсутстви тротуаров, снег, грязь, мчащиеся мимо автомобили, темный лес - таков ежедневный путь мам с детьми в детсад в Матросах. Альтернатива - отказ от посещения детского садика и от дошкольного образования как такового.

Читайте подробнее об этом ежедневном кошмаре длиною в пять километров.