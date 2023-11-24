В Петрозаводске отпраздновали Новый год по-индийски

Что такое Дивали? Если говорить простым языком, это аналог Нового года на индийский манер. Но даже в самой Индии толкования этого праздника разнятся. По сути же своей, Дивали чем-то напоминает языческий праздник сбора урожая, который в России (и не только) впоследствии и трансформировался в Новый год.

Студенты индийского происхождения отметили свой национальный праздник красочным шоу: танцы, песни, пляски, национальный колорит и характерный индийский акцент, на каком бы языке ведущие ни говорили. В эту осень Петрозаводск посетил Болливуд, знакомый многим по фильмам на видеокассетах.

Подробнее - в репортаже Юрия Крупянского. (Видео)