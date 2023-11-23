Обновленный автовокзал в Петрозаводске наконец приняли

Автовокзал в Петрозаводске соответствует требованиям. Такое заключение выдали инспекторы Госстройнадзора, сообщили в ведомстве.

Напомним, он пока закрыт, хотя и полностью готов. Ввести здание в эксплуатацию обещали в ноябре.

Автовокзал будет обслуживать порядка тысяч пассажиров в сутки. Внутри могут одновременно находиться до 250 человек. Автовокзал будет работать с 5 часов утра и до часа ночи, отправляя и принимая до 400 рейсов в день. // фото: «Петрозаводск говорит»