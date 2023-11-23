Каждый день малыши в Карелии рискуют жизнью по дороге в детский сад

Текст: Алина Гапеева

Путь, ведущий из Больничного городка в центр поселка Матросы в Прионежском районе, где находится детское учреждение, представляет собой серьезную опасность. Малыши и родители топают в детский сад почти два километра пешком во мраке по обочине рядом с проносящимися машинами. Дорога не обустроена тротуаром для пешеходов. Кроме того, часть пути лежит через лес. Здесь такая темнота, хоть глаз выколи.

Дорога в сад

Световой день в северных широтах очень короткий: темнеет рано, рассветает поздно. Следовательно, застать светлое время суток при любом раскладе у них не получится. Мамочкам ничего не остается делать, как отправиться с колясками в опасное путешествие.

Местная жительница сняла на камеру мобильного телефона, как, в каких условиях люди вынуждены ходить по опасному участку вместе с малышами. На записи видно, как на небольшом расстоянии от людей проносятся машины. Кругом кромешная тьма, водителям не видно пешеходов, что увеличивает риск возникновения дорожных происшествий. Кроме того, люди опасаются столкнуться нос к носу с дикими животными.

Такой путь около 2,5 километра от Больничного городка до центра поселка Матросы и обратно ежедневно вынуждены преодолевать несколько дошколят.

Пассажирский транспорт – не альтернатива

«Но зачем идти пешком, когда можно этот путь проехать?» — подумаете вы. Теоретически воспользоваться транспортом можно. Люди добираются в детский сад, кто как может: на личном транспорте, на попутках, на рейсовом автобусе (пригородного сообщения) или пешком. Все способы передвижения таят в себе немалые неудобства, а порой и опасность.

Мамочки из поселка Матросы рассказали, что пользоваться для поездки пассажирским транспортом крайне неудобно. Из Петрозаводска в Пряжу автобус выезжает в 8 часов 20 минут. В поселок Матросы он прибывает около девяти часов (при условии, что он неожиданно не сломается). Вернуться в Больничный городок у родителей получится не раньше десяти утра, а то и позже. При любом раскладе путь в обратную сторону родители вынуждены преодолевать пешком. В полной темноте. Из света — только фары машин. Тем же, у кого рабочий день начинается в 8.00, шанс успеть на работу вовремя просто равен нулю. Так что им пятикилометровая прогулка туда и обратно обеспечена каждый день. Вечером ситуация не меняется. Мамы с малышами обычно отправляются домой пешком, не надеясь на пригородный автобус. В любую погоду.

Необходимо учесть немалые расходы: стоимость проезда из пункта «А» в пункт «Б» 50 рублей. Это значит, что родители должны рассчитать затраты на ежедневные поездки. За месяц расходы выливаются в ощутимую для бюджета сумму.

«Каждый раз не предугадаешь, каким способом мы с ребенком доберемся домой. Чаще всего я везу его в коляске вдоль проезжей части»,

— говорит Татьяна Детчуева, воспитывающая ребенка одна.

Татьяна пожаловалась, что после таких вынужденных прогулок ребенок болеет. С сентября малыш перенес три простудных заболевания. Женщина опасается, что частые выходы на больничный негативно скажутся на ее работе.

«Кому такой работник нужен?» — беспокоится Татьяна.

Иногда мамы и папы стараются договориться о подвозе детей между собой. Те, у кого есть личный транспорт, не отказывают подбросить попутчиков. Но и здесь существуют свои нюансы, о которых стоит упомянуть. Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей в авто осуществляется при наличии детской удерживающей системы в соответствии с ростом и весом ребенка. Математика проста: сколько детей — столько кресел. В этом случае водителю следует позаботиться о безопасности не только собственного ребенка, но и малыша–попутчика. Сотрудники дорожной инспекции на это обстоятельство обязательно обратят внимание.

Получается, что выходя из дома, мамаши должны прихватить с собой автокресло — на случай автостопа, коляску с маячками наверху — на случай пешей прогулкки. Но если попадется рейсовый автобус, то со всеми этими пожитками в него не возьмут,

— поясняют мамы дошколят.

«Раньше мы ездили в центр поселка Матросы на местном автобусе, который перевозил персонал больницы. Теперь и этой возможности нет. Он забит до отказа – нам места нет. Добирайся до детского сада и обратно как хочешь. В поселковой администрации только руками разводят. Ничем помочь не могут. А нам-то в таком случае что делать?» — возмущается Александра Уракова.

Глава Матросского сельского поселения Олег Коренной о проблеме подвоза детей знает: проблема стара, как мир. Также он подтвердил, что дорога от поселка Матросы до Больничного городка не имеет тротуаров и фонарей.

«Участок дороги от поселка Матросы до Больничного городка находится за пределами поселка – он не наш. Мы отвечаем за освещение только в населенном пункте»,

— пояснил Олег Коренной.

Другими словами, не видать населению безопасной дороги, как собственных ушей.

Директор матросской школы–сада второй год пытается помочь родителям с подвозом дошколят, правда, пока безрезультатно. Все дело упирается в деньги.

«Мы никак не можем найти водителя для школьного автобуса поселка Матросы. Он мог бы возить не только школьников, но и дошкольников к образовательному учреждению и обратно. Но люди не хотят работать за маленькую зарплату, поэтому вакансия пока открыта», — пояснила Светлана Марачук.

Недоступное образование

Жизнь в деревнях и селах намного отличается от городской. Во многих сельских поселениях дети лишены дошкольного образования. Совсем, потому что детских садов попросту нет. Близлежащие дошкольные учреждения находятся в соседних населенных пунктах, за десятки километров от дома. Родители малышей остаются перед выбором: везти своих чад на личных авто или отказаться от посещения детского сада вовсе. Многодетной маме из села Крошнозера Любови Спиридоновой пришлось выбрать второй вариант.

«Мой сын был лишен дошкольного образования. В Крошнозере детский сад закрыли, а возить в Ведлозеро ребенка мне было не на чем. Так и получилось, что в школу он пошел без дошкольной подготовки. Те времена для меня и ребенка оказались нелегкими. Мне надо было каждый день думать, куда пристроить малыша, пока я на работе. Даже вспоминать не хочется. Сейчас мой сын учится во втором классе. В первом классе ему пришлось наверстывать упущенные знания», — вспоминает Любовь.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в бесплатном транспортном обеспечении в сельской местности поддерживает только школьников. О детсадовцах – ни слова, хотя малыши и родители не меньше школьников нуждаются в подвозе.

В народе говорят, что маленькие детки — маленькие бедки. Но в масштабах государства маленькие бедки могут вырасти в довольно большие проблемы, которые большие дяди и тети в государственных органах власти никак не замечают или не хотят решать. // Фото:Татьяна Бояринова