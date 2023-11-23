Из-за устройства катка в центре Петрозаводска изменят схему движения

Схема движения транспорта на днях изменится в Петрозаводске. Эти нововведения нужны для установки катка, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 15:00 в воскресенье, 26 ноября, въезд на площадь Кирова запретят с улицы «Правды».

Администрация города призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. // фото: pixabay.com