Больше 30 автобусов ездили по Карелии с нарушениями

Больше 30 нарушений правил дорожного движения выявили инспекторы ДПС в процессе рейда «Безопасный автобус». Эти факты пресекли, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В ходе профилактического мероприятия проверили почти 700 автобусов, которые ездили по дорогам республики. Особое внимание уделяли техническому состоянию автобусов, наличию необходимой документации, показателям тахографов.

Подобные проверки на дорогах республики продолжатся и в дальнейшем, отметили автоинспекторы. // фото: ГИБДД Карелии