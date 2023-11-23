23 ноября 2023, 16:01
Доску в память о погибшем на СВО военном открыли в Карелии
В Сортавале на школе появилась мемориальная доска в память о Сергее Суслонове
В Сортавале сегодня, 23 ноября, прошла церемония открытия мемориальной доски в память о Сергее Суслонове, погибшем в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Сортавальского района.
Мемориальная доска была установлена на школе №4. В ней учился военнослужащий.
В церемонии открытия доски приняли участие родственники и друзья Сергея Суслонова, ученики и учителя школы №4.
Сергей Суслонов награжден посмертно Орденом Мужества. // Фото администрации Сортавальского района