На главной аллее ВДНХ гостей встретит карельская ель

На Международной выставке-форуме «Россия» 1 декабря зажгутся 90 елей из регионов России. Первой гостей встретит елка из Карелии, сообщили в группе «Карелия на выставке «Россия» ВКонтакте.

- Карельской пушистой красавице выпала честь первой приветствовать гостей — после общероссийской елки. Ее нарядили местные умельцы, хранители традиционной культуры,

- сказано в сообщении.

Елку украшают 100 изделий ручной работы, которые сделали пятеро карельских мастеров. Это елочные шары с карельскими узорами, куклы-обереги, спилы карельской березы, мешочки с карельской вышивкой, украшения из фарфора.

В рамках международной выставки 21 декабря отпразднуют День Карелии и Архангельской области. На главной уличной сцене пройдет сборный концерт «Люблю тебя, Карелия!». Также состоится праздничный марафон «Из Карелии с любовью».

Посетители также смогут попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с сувенирной продукцией из Карелии, пообщаться с виртуальным интерактивным гидом Айно. // фото: kjpargeter/ freepik.com