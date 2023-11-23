Незаконно установленные парковочные столбы снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска решила снести в городе еще один объект. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Демонтажу подлежат парковочные столбы, незаконно установленные между домами №13 и 11а по улице Советской. Владелец конструкции предупрежден о необходимости сноса.

Освободить самовольно занятый земельный участок необходимо до 8 декабря. // Фото «Петрозаводск говорит»