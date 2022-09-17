Плантацию элитных сосен высадили в Прионежском районе

В Прионежском районе появилась первая в Карелии лесосеменная плантация. Участники всероссийской акции «Сохраним лес» посадили более 300 элитных сосен, сообщили в пресс-службе главы РК.

По словам инженера отдела карельской лесосеменной станции Марины Щуровой, в 80 годы в Карелии вырастили испытательные культуры 137 лучших деревьев. Спустя 25 лет эксперты оценили их семенное потомство. В итоге специалисты отобрали 21 дерево, из них вырастили саженцы, а в будущем станут собирать элитные семена.

Осенью в регионе продолжится акция по восстановлению лесов и озеленению городов. Всего будет высажено 250 тысяч новых деревьев. (фото пресс-служба губернатора)