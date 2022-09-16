Большую клумбу с елью хотят установить в центре Почтовой площади

Почтовая площадь на Древлянке в ближайшие годы может преобразиться.

Здесь хотят установить фонари, разбить газоны, уложить плитку или брусчатку. В центре площади собираются установить большую клумбу с елью, рассказали в мэрии Петрозаводска. Пока это только проект архитектора Александра Савельева. На разработку проектно-сметной документации из бюджета Карелии выделили 600 тысяч рублей. Площадь собираются благоустроить в 2023 году.

Поблизости также ведутся работы по благоустройству Березовой аллеи. Все работы здесь должны успеть завершить до конца октября 2022 года. (фото unsplash.com, Annie Spratt)