«ПКС-Водоканал» рассказал о мерах по борьбе с запахами

Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук представил меры по сокращению интенсивности запаховотканализационных очистных сооружений (КОС). Реализацию мероприятий компания рассматривает в 2023 году.

В своем выступлении технический директор подчеркнул, что модернизацию КОС компания проводитс 2012 года. Работы, проделанные за 10 лет, улучшили качество очистки воды и в разы уменьшили содержание взвешенных веществ, азота, фосфора и иных веществв очищенных стоках.

Помимо этого, с 2018 года компанияпостепенно приступила к утилизации илового осадка сточных водс помощью метода компостирования. Подход, основанный натехнических регламентах федерального справочника современных технологий, позволил уйти в Петрозаводске от захоронения отходов, которые при разложении выделяют парниковые газы, загрязняют грунтовые воды и ежегодно требуют отчуждение земель под размещение площадью до 2 Га.

В будущем году «ПКС-Водоканал» намерены продолжить модернизацию КОС. Во II квартале на территории очистных сооруженийкомпания планирует установить системупоглощения неприятных запахов «Мокрый барьер». Для этого по периметру иловых карт будет смонтирована трубопроводная магистраль, по которой над производственной территорией через форсунки будет распыляться раствор из органических эфирных масел. Как показывает опыт успешного использования технологии на очистных сооружения и мусороперерабатывающих полигонах в центральных регионах и на юге России, система уничтожает неприятные запахи, а не маскирует их. Минимальная стоимость проекта составит 15 млн рублей.

Такжев начале III квартала компания нацелена модернизировать систему вентиляции главной насосной станций, которая очистит воздух от запахов и примесей объектов водоотведения.Предварительная оценка проекта составила около 15-20 млн рублей.

Наряду с этими проектами компания продолжит изучать современные российские и международные разработки в области нейтрализации неприятных запахов. Основываясь на своей практике и опыте смежных организаций, в будущем АО «ПКС-Водоканал» готово внести коррективы в планы мероприятий для КОС в Петрозаводске.

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Канализационные очистные сооружения г. Петрозаводск введены в эксплуатацию в 1979 году. Находятся на территории Выгойнавалок и занимают земельный участок площадью 20 Га. Ежедневно принимают около 65 тысяч куб. мканализационных стоков со всех районов Петрозаводска.