«Баня на Лесной» расширяет спектр услуг

В эпоху цифровых технологий люди ходят в баню, чтобы расслабиться после тяжелой работы и хорошо провести время с семьей или друзьями. Если вы устали от ежедневной суеты и хотите отдохнуть, баня - отличный выбор для приятного и полезного отдыха.

«Баня на Лесной» давно завоевала популярность среди заядлых парильщиков.

Общественная баня на дровах может принять более 50 гостей одновременно.

Для тех, кто хочет провести время в более тесной компании, есть дровяная сауна на 8 человек.

В бане можно приобрести березовые и дубовые веники, заказать массаж.

Для желающих приготовят шашлыки или копченую рыбу, предложат разливные напитки.

Одним из нововведений стал недавно открытый спортивный зал для групповых занятий йогой, фитнесом, стретчингом и пилатесом под руководством опытных инструкторов.

Теперь вести здоровый образ жизни стало еще комфортнее и удобнее, ведь лучшего способа расслабиться после хорошей физической нагрузки, чем горячая парная, нет.

«Баня на Лесной» в Петрозаводске ждет гостей. Здоровый пар и умелые руки опытных банщиков оценят истинные парильщики. В бане можно организовать день рождения, мальчишник, вечеринку с друзьями или просто провести время с семьей.

«Баня на Лесной» в Петрозаводске - это приемлемые цены и качественное обслуживание. С легким паром, друзья!

«Баня на Лесной» расположена в центре Петрозаводска, поэтому найти ее несложно. Рядом достаточно парковочных мест.

Петрозаводск, ул. Лесная, 10А.

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